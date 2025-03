Mendes prepara un “brutto scherzo” al Milan, al via le manovre per strappare il talento rossonero: l’incredibile mossa spaventa i tifosi

Mendes a lavoro per portare via il gioiello al Milan. L’ultima indiscrezione rivela il possibile piano del potente agente in sede di mercato.

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo la sosta delle Nazionali, con una sfida al Maradona che si preannuncia complessa ma allo stesso tempo cruciale per la corsa europea. Conceição sembra pronto a sorprendere con una mossa tecnico-tattica audace, che, nonostante le aspettative, potrebbe rivelarsi decisiva. Nel frattempo, le voci di mercato continuano a tenere alta l’attenzione, e l’ultima indiscrezione potrebbe suscitare più di qualche preoccupazione tra i tifosi rossoneri. Il futuro del club sembra essere in bilico su più fronti, tra sfide sul campo e possibili operazioni di mercato.

La sorpresa di Paratici e la voce che fa tremare il Milan

Furlani ha sfruttato la pausa del campionato per gettare le basi per il futuro del Milan. Con l’arrivo ormai quasi certo di Fabio Paratici, si apre uno scenario sorprendente: un nome insospettabile potrebbe emergere come favorito per sostituire Conceição al termine della stagione. Le sorprese, però, non finiscono qui. La figura di Jorge Mendes torna al centro delle voci di mercato in orbita Milan, ma questa volta non in accezione positiva. Le trattative in corso potrebbero portare a sviluppi inaspettati, con il superagente al centro di operazioni che potrebbero suscitare preoccupazione tra i tifosi.

Mendes a lavoro per portare via il gioiello al Milan

Rafael Leao continua a essere al centro delle attenzioni di club prestigiosi, con il Chelsea che si posiziona tra gli interessati più concreti. Con un contratto valido fino al 2028 e una clausola rescissoria fissata a 150 milioni di euro, il portoghese rappresenta un obiettivo ambizioso per qualsiasi squadra. Nonostante queste cifre elevate – scrive Calciomercato.com – l’interesse del Chelsea non sembra fermarsi, anche grazie alla possibile intercessione di Jorge Mendes, noto agente del calciatore. Tuttavia, il Milan non ha intenzione di abbassare la guardia e punta a mantenere Leao come pilastro per il futuro. La società rossonera, infatti, ha fissato una soglia minima di 100 milioni di euro per aprire a qualsiasi trattativa, dimostrando consapevolezza del valore del proprio gioiello e mettendo in atto una mossa astuta per difenderlo.

