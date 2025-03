“Non lo perdonerò mai al Milan”, Pellegatti è su tutte le furie contro la società: l’incredibile attacco dopo quello che è accaduto

“Non lo perdonerò mai al Milan”, Pellegatti è su tutte le furie contro la società. L’accusa del giornalista alla società è forte e diretta.

Il nuovo Milan sta iniziando a prendere forma, con scelte forti e decisive che segneranno il futuro del club. Una delle mosse più significative riguarda Fabio Paratici, che al momento è in pole position per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero. L’arrivo dell’ex dirigente della Juventus potrebbe aprire scenari inaspettati, tra cui un possibile colpo di scena in panchina, con un nome sorprendente che potrebbe essere scelto per sostituire Conceição. Le prossime mosse, sia sul fronte dirigenziale che tecnico, saranno cruciali per capire la direzione che il Milan intende intraprendere.

Il brutto scherzo di Mendes al Milan e un Pellegatti furioso

Il prossimo mercato si preannuncia come un momento cruciale per valutare le rinnovate ambizioni del Milan. Tuttavia, le voci che circolano su Jorge Mendes, al lavoro per portare via al club il suo gioiello, non sono certo rassicuranti. Sebbene siano ancora soltanto indiscrezioni, il fatto che se ne parli fa emergere un clima di incertezze attorno alla squadra. Un’atmosfera che Carlo Pellegatti non manca di alimentare, con dichiarazioni forti e mirate che rendono l’aria ancora più tesa. La situazione sembra essere sul punto di esplodere, con il futuro del Milan che potrebbe dipendere dalle prossime mosse sul mercato.

“Non lo perdonerò mai al Milan”, Pellegatti è su tutte le furie contro la società

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha lanciato un’accusa forte e diretta nei confronti della dirigenza del Milan, esprimendo il proprio malcontento per la gestione attuale del club. In particolare, ha evidenziato un “nervo scoperto” riguardo al mancato investimento per partecipare al Mondiale per club, sottolineando: “Non perdonerò mai alla società di non aver investito per entrare in questa competizione.” Pellegatti ha anche messo a confronto la situazione del Milan con quella di Juventus e Inter, che, partecipando alla competizione, guadagneranno circa 30 milioni di euro. “Quest’anno, spendendo di più, siamo noni. Speriamo di vincere la Coppa Italia”, ha continuato, criticando la prestazione della squadra, in particolare l’uscita dalla Champions League per colpa di risultati deludenti contro Dinamo Zagabria e Feyenoord. “Se investi tanto e i risultati sono questi, è una colpa. Vuol dire che qualcosa non è andato”, ha concluso, evidenziando la frustrazione per i risultati sotto le aspettative.

Leggi l’articolo completo “Non lo perdonerò mai al Milan”, Pellegatti è su tutte le furie contro la società: l’incredibile attacco dopo quello che è accaduto, su Notizie Milan.