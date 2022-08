Gaizka Mendieta, ex centrocampista spagnolo, ha parlato del prossimo Mondiale in Qatar. Ecco le sue favorite

Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, l’ex centrocampista Gaizka Mendieta ha parlato così del prossimo Mondiale in Qatar.

LE PAROLE – «È una situazione nuova quella che sperimenteremo in questo 2022/2023. Un Mondiale in un periodo dell’anno diverso, per cui giocatori, club e nazionali dovranno prepararsi in modo diverso. I giocatori arriveranno in uno stato di forma sicuramente migliore rispetto alle rassegne delle edizioni precedenti. I beneficiari del Mondiale saranno sicuramente gli spettatori. Mi piacerebbe vedere la Spagna contendersi il titolo, penso che abbia delle possibilità. La metterei sempre fra le favorite: Argentina, Brasile, Spagna. Sono squadre molto competitive. Penso che la Liga abbia adottato una politica corretta affinché l’economia di un club sia sempre sostenibile. Vedremo cosa succederà».

L’articolo Mendieta fa le carte al Mondiale: «Le favorite alla vittoria sono loro» proviene da Calcio News 24.

