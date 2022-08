Il famoso giornalista Enrico Mentana, parla su Facebook dell’Inter e soprattutto di Skriniar, così si esprime da tifoso.

Enrico Mentana, famoso tifoso nerazzurro oltre che competente giornalista parla su Facebook della situazione dell’Inter e di Skriniar: “Come tutti i tifosi dell’Inter sospettavano, c’è la possibilità molto concreta che Skriniar venga ceduto all’ultimo giorno di mercato al Paris Saint Germain. Sembriamo quelle famiglie nobiliari spiantate che ogni anno vendono un quadro, un gioiello o l’argenteria per fronteggiare i creditori.“

Milan Skriniar

Di Biagio a DAZN parla della vittoria dei nerazzurri nei confronti della Cremonese: “Lukaku non è ancora al top della forma sta tornando piano piano. La vittoria con la Cremonese è importante per il morale. Per il derby Lautaro Martinez sarà importante, ma anche Nicolò Barella. Ha la capacità di arrivare spesso alla conclusione, deve solo aumentare la percentuale della precisione.“

