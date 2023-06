Il regista nerazzurro ha dato vita ad un’ottima prestazione nella finale di Nations League persa dalla Croazia contro la Spagna ai rigori.

Marcelo Brozovic è tornato a giocare su ottimi livelli, l’Inter e la Croazia se lo godono anche se i nerazzurri potrebbero cederlo. Il giornalista Enrico Mentana su Facebook ha preso posizione chiaramente: ecco quanto scritto.

Marcelo Brozovic

“Cari tifosi dell’Inter, in un brano dell’immortale “Non al denaro non all’amore né al cielo” di Fabrizio De André il suonatore Jones chiede al mercante di liquore “tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?”. Ecco, è la stessa domanda che faccio io ai dirigenti nerazzurri su Brozovic, dopo averlo visto anche stasera insegnare calcio, correndo per 120 minuti…“.

