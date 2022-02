L’attaccante in uscita dal Torino, che piace anche all’Atalanta, ha una preferenza per il suo futuro.

Il Gallo Belotti aspetta il Milan e si augura che l’attesa venga ricompensata. Secondo quanto riportato da Pianeta Milan, in cima alla lista dei desideri del centravanti granata c’è solo il rossonero. Nelle ultime ore anche l’Atalanta ha fatto un sondaggio per il Gallo, che continua a sperare in un futuro a San Siro.

I contatti con il Milan proseguono, Belotti vuole coronare il sogno di giocare per la squadra per cui ha sempre tifato fin da bambino. I tempi però stringono e anche la società granata vuole sapere se il calciatore rinnoverà o cambierà aria. Quest’ultima opzione sembra la più probabile. Conferme per Belotti e il Milan.

