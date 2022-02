Il Toro argentino è sempre alla ricerca del gol scaccia crisi. Intanto arriva una proposta dall’estero.

Lautaro Martinez è sul mercato. La società nerazzurra, al netto di un momento di crisi che sta condizionando l’intera rosa, valuta una eventuale cessione dell’attaccante a giugno. Un’ipotesi che potrebbe trovare pronti alcuni club esteri. Su tutti l’Atletico Madrid di Simeone, da sempre un grande fan dell’argentino.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net in pole ci sarebbe proprio l’Atletico Madrid che, per far fronte ad un’eventuale notevole spesa, sarebbe pronta a inserire nella trattativa una pedina di scambio. Il club spagnolo vorrebbe inserire come contropartita uno tra Kondogbia, Hermoso e Saul per abbassare la valutazione che i nerazzurri fanno del giocatore di 80 milioni di euro. Per il centrocampista francese sarebbe un ritorno, avendo già indossato la maglia nerazzurra tra il 2015 e il 2017: per lui 50 presenze e 2 gol.

