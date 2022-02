Il club neroverde ha comunicato ai nerazzurri la cifra per lasciar partire il suo gioiello. I nerazzurri riflettono.

Continua il pressing dell’Inter per Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo piace anche al Milan e sarà certamente al centro del prossimo calciomercato. I nerazzurri si sentono in pole anche grazie ai rapporti di amicizia che intercorrono tra l’ad sport dell’Inter Beppe Marotta e il collega Carnevali. Ora serve trovare un’intesa.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.com, il Sassuolo chiede 20 milioni cash per Frattesi. L’Inter la pensa diversamente e chiede di includere il centrocampista nell’operazione Scamacca. Come ammesso dallo stesso Carnevali, per i due talenti italiani potrebbero anche non bastare 65 milioni. Che farà l’Inter? Marotta e Ausilio cercano le contropartite giuste per sbloccare la situazione.

