Il centrocampista rossonero è in uscita e un club estero si fa avanti con l’entourage del calciatore.

Franck Kessié potrebbe conoscere presto la sua nuova destinazione. Stando alle indiscrezioni raccolte dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Barcellona avrebbe mosso i primi passi concreti per l’ivoriano. Sul piatto una proposta da 6.5 milioni di euro a stagione.

Il club blaugrana, su indicazione di Xavi, avrebbe ripreso in mano il discorso con l’entourage di Kessié, con l’obiettivo di chiudere la trattativa. L’offerta dei catalani è al di sotto delle richieste del centrocampista, che valuterà attentamente la situazione in attesa di altre proposte. Al momento il Barcellona sembra l’ipotesi più concreta, più defilata l’Inter, che valuterebbe Kessié solo come opzione last minute.

