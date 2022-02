Il Milan prova a inserirsi nella corsa al centrocampista del Sassuolo. È sfida all’Inter.

Quando sembrava ormai tutto fatto con l’Inter, ecco il colpo di scena. Il Milan punta forte su Davide Frattesi per il centrocampo della prossima stagione. Il centrocampista del Sassuolo piace molto e la sua valutazione (circa 20 milioni di euro) non spaventa la dirigenza rossonera. Secondo Il Milanista è derby di mercato con l’Inter.

E non finisce qui. I rossoneri continuano a chiedere informazioni ai neroverdi per l’altro gioiello della casa, Gianluca Scamacca. In questo caso le parti sarebbero distanti sulla valutazione del calciatore: troppi infatti i 40 milioni che chiede Carnevali. L’Inter resta in pole per l’attaccante. Un derby continuo, che si sposta dal campo al mercato.

