Il difensore olandese del Lille ha ribadito la sua volontà ai suoi agenti in vista della prossima stagione.

Il Milan si avvicina a Sven Botman. Come riportato da Calciomercato.com, il difensore ha da tempo scelto la sua prossima destinazione. Il viaggio da Lille a Milano sarà di sola andata e al calciatore manca solo il biglietto. Il difensore olandese ha ribadito in queste ore il suo desiderio di cambiare aria: in testa ha solo il Milan.

Il lavoro diplomatico di Maldini e Massara sta dando i suoi frutti. Botman guiderà la difesa del Milan nella stagione 2022/23 ed è stato scelto proprio per le sue caratteristiche da leader. Il reparto difensivo rossonero potrebbe però perdere Romagnoli, che sta trattando il passaggio alla “sua” Lazio.

