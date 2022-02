Occhi puntati su un centrocampista portoghese: sarà lui, all’occorrenza, il faro dell’Inter della prossima stagione?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter si sarebbe convinta a cercare con decisione il suo nuovo Brozovic in vista della prossima stagione. La squadra di Inzaghi, ogniqualvolta è scesa in campo senza il suo ago della bilancia, ha sofferto in maniera evidente l’avversario. Una toppa è necessaria e il duo Marotta-Ausilio è già al lavoro.

L’Inter ha messo nel proprio mirino il regista dello Sporting Lisbona Joao Palhinha ma sul giocatore secondo il Daily Mirror c’è anche la forte concorrenza del Manchester United e del Newcastle. Il classe ’95 ha già una discreta esperienza internazionale e farebbe comodo ai nerazzurri, che vogliono colmare questa lacuna in mezzo al campo. Sarà il nome giusto per rinforzare il reparto?

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG