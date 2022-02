L’ex tecnico interista Antonio Conte farebbe carte false per avere di nuovo con sé il forte centrocampista croato.

Quando arriva il rinnovo di Brozovic? Se lo stanno chiedendo in molti e per ora non c’è una risposta. I silenzi alimentano dubbi e paure. La dirigenza nerazzurra ha recapitato al diretto interessato la sua proposta migliore: 6 milioni più bonus fino al 2026. Come riportato da Tuttosport, sul calciatore ci sono anche altri club. Se il Barcellona sembra una pista ormai raffreddata, il Tottenham di Conte è una candidata seria al calciatore.

Brozo sarebbe felice di restare in nerazzurro ma la tentazione Premier League è un forte richiamo per qualunque giocatore di livello internazionale. Nelle ultime ore l’Inter starebbe anche monitorando la situazione di Kessié del Milan come eventuale sostituto del centrocampista. La società nerazzurra si sente al sicuro da queste sirene e spera di poter annunciare presto la fine di questa telenovela.

