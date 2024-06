La sessione estiva di calciomercato sta vivendo ancora le sue fasi iniziali e i due club italiani hanno praticamente gli stessi obiettivi.

Il Milan è pronto a rafforzare il proprio organico con investimenti mirati: insomma ci si aspetta una sessione di mercato in netta controtendenza rispetto alla rivoluzione della passata stagione.

L’attaccante

Il grosso del budget verrà investito sul centravanti: in questo momento l’obiettivo primario è Joshua Zirkzee del Bologna che costa 40 milioni di euro. I rossoneri sono disposti a pagare questa cifra ma non riescono a trovare l’accordo con l’agente dell’olandese, Kia Joorabchian, sulle commissioni. In questa vicenda si inserisce la Juventus che invece ha ottimi rapporti con il procuratore che chiede una commissione di 15 milioni di euro: l’interesse dei bianconeri permette al procuratore di non abbassare le pretese nella trattativa col Milan.

Joshua Zirkzee

Altri duelli di mercato

Le scaramucce riguardano anche Adrien Rabiot che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno con il club piemontese: Moncada ha sondato il terreno con la mamma procuratrice del centrocampista. Ma non è finita qui perché entrambe le società sono interessate anche a Jakub Kiwior che ritiene terminata la sua avventura non molto felice all’Arsenal: l’allenatore della Juventus Thiago Motta è colui che lo ha lanciato nello Spezia. Il difensore polacco costa 25 milioni ma si pensa che il club inglese possa lasciarlo partire per 18/20. Infine, negli ultimi giorni Giuntoli ha mostrato interesse anche per il primo obiettivo del Milan in mezzo al campo, ovvero Youssouf Fofana.

