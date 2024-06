Il centravanti serbo dovrebbe restare almeno per un altro anno in rossonero e sulla carta non dovrebbe essere il titolare al centro dell’attacco.

Il Milan investirà grandissima parte del budget riservato alla campagna acquisti sul centravanti titolare ma in realtà anche i discorsi sull’attaccante “di riserva” meritano un approfondimento.

La situazione

Gli addetti ai lavori in questo caso stanno parlando spesso di un rinnovato interesse del Milan per Armando Broja che i rossoneri vorrebbero prendere solamente in prestito. In realtà i dirigenti vantano un’opzione per il rinnovo di Luka Jovic che non ha fatto propriamente male nella stagione appena conclusa.

Luca Jovic

Il rendimento

Il serbo, nonostante non sia quasi mai stato considerato una prima scelta in attacco vista la presenza del totem Olivier Giroud, ha saputo farsi valere quando chiamato in causa. L’ex Fiorentina nella stagione 2023/24 ha collezionato 30 presenze in tutte le competizioni ufficiali con un bottino di 9 goal: ha trovato la via della rete ogni 138 minuti di gioco.

La decisione

Arrivato nell’ultimissimo giorno di mercato della passata stagione a costo zero dalla Fiorentina, Jovic non è mai riuscito a tornare quello di Francoforte anche se ha fatto meglio di quanto fatto in Toscana. I dirigenti rossoneri hanno deciso che il serbo rimarrà legato ai colori rossoneri: lo riportano gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. È stata raggiunta quindi l’intesa per il rinnovo anche se i dettagli ancora non si conoscono.

