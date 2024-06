Il difensore inglese non è mai tornato ai livelli della stagione dello Scudetto anche se quest’anno il suo rendimento è tornato a crescere.

Il Milan non ha nessuna necessità di vendere pezzi pregiati ed Ibrahimovic in conferenza stampa ha manifestato l’intenzione del club di tenere Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao. Chiudere una sessione estiva di mercato senza colpi in uscita però è inimmaginabile.

Il tentativo

Secondo le informazioni provenienti da Football Insider, un portale inglese, il Newcastle starebbe valutando l’opportunità di acquistare Fikayo Tomori. La nuova proprietà del club inglese ha dimostrato di essere disposta ad investire grossi capitali per rafforzare la squadra, lo sanno bene proprio i rossoneri che di sono visti arrivare più di 60 milioni per Sandro Tonali. La dirigenza dei Magpies avrebbe già avuto un primo contatto con l’agente del difensore sebbene al momento non sia stata presentata alcuna offerta formale.

Fikayo Tomori

Gli scenari

Per il Milan Tomori sin da quando è arrivato dal Chelsea è stato un tassello importante della formazione titolare. La dirigenza dovrà quindi valutare attentamente se considerare l’inglese un elemento incedibile o se valutare positivamente una proposta economica significativa. Il Milan reinvestirebbe sul mercato tutta la cifra incassata anche se non tutta per un solo giocatore. Tomori costò 30 milioni ed ha un contratto valido fino al 2027; in questa stagione ha giocato, non sempre bene, 35 partite in tutte le competizioni segnando 4 goal.

L’articolo Milan: sirene inglesi per Tomori proviene da Notizie Milan.

