Il club rossonero è al lavoro per evitare che il futuro del terzino sinistro francese diventi un vero e proprio caso.

Zlatan Ibrahimovic in una lunga conferenza stampa a Milanello ha tranquillizzato i tifosi del Milan sulla permanenza nel club dei tre pilastri Maignan, Theo Hernandez e Leao. La tranquillità è durata per circa un giorno perché poi sono arrivate dal ritiro della Francia le dichiarazioni del terzino “Sono concentrato sull’Europeo. Se resterò o meno al Milan lo vedremo più avanti“; parole che non esattamente chiudono ad un addio.

Theo Hernandez

Il Milan fissa il prezzo

Il cambio di tono nella comunicazione di Hernandez, secondo la Gazzetta dello Sport, ha colto di sorpresa i dirigenti rossoneri che non contemplavano la partenza dell’ex Real Madrid. La società non ha bisogno di vendere i suoi big per fare mercato e aprirà alla cessione solo se il giocatore chiederà espressamente di andar via. Il Milan comunque non pare disposto a fare regali: il prezzo minimo per iniziare a trattare la cessione del francese è di 100 milioni di euro.

Tra big e rinnovo

Theo Hernandez piace molto a Bayern Monaco e Real Madrid: i tedeschi lo considerano l’erede ideale di Alphonso Davies che è conteso proprio dai due club succitati. Se il canadese dovesse restare in Germania, i Blancos lancerebbero l’offensiva per riprendersi il francese. Il Milan nel frattempo lavora per convincere il terzino a restare con una proposta di rinnovo: il suo contratto scade nel 2026. Può essere che il “malcontento”, comunque ancora da “verificare”, nasca dal fatto che una proposta ricca di rinnovo da parte del Milan non gli sia ancora arrivata.

