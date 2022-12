Mercato, Rodrigo De Paul e il mistero attorno all’argentino: davvero nessuno in Italia poteva acquistarlo?

Rodrigo De Paul è il grande rimpianto del calcio italiano. Lo avevamo e nessuno è andato

a prenderlo dall’Udinese. Eppure 35 milioni erano una cifra abbordabile, pensando a

valutazioni simili o superiori per altri giocatori. Erano e sono: perché l’Atletico Madrid,

non particolarmente esaltato dalle sue prestazioni, avrebbe fatto la stessa valutazione per

pensare a una cessione.

Tutto questo aveva stoppato le velleità di Juventus e Milan, le squadre che prima del Mondiale avevano fatto un sondaggio. Oggi, dopo Qatar 2022, è verosimile che questa cifra non basti più. Perché l’argentino ha dimostrato tutto il suo valore. Solo Rodri ha toccato il pallone più di lui al Mondiale (ma la Spagna è un’altra cosa). 658 passaggi, 5 più di Modric che è il centro vitale della Croazia. Ma davvero non si trovano 35 milioni per prendere uno come Rodrigo De Paul?

