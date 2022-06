Il club bianconero attende di conoscere l’esito di due trattative prima di concentrarsi su altri affari.

Sky Sport fa il punto sul mercato della Juventus, mercato che sembra vivere giorni di calma piatta al momento. I bianconeri hanno formulato le loro offerte agli svincolati Paul Pogba ed Angel Di Maria e aspettano di conoscere le loro risposte.

Il francese deve scegliere se giocare a Torino o Parigi col PSG che offre più dei bianconeri; tuttavia ci sono buone possibilità di un suo ritorno in Italia per via dei fasti vissuti nei suoi anni alla Juventus. Per quanto riguarda l’argentino non c’è intesa sulla durata del contratto; oltre a questi due servirà sicuramente intervenire nel reparto avanzato che per ora comprende solo Kean e Vlahovic.

