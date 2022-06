Il club parigino ha scelto il nome del nuovo allenatore ma l’ex tecnico del Real Madrid ha anche altre offerte.

Sarebbe Zinedine Zidane il prescelto per raccogliere l’eredità di Mauricio Pochettino al Paris Saint Germain: secondo Mundo Deportivo il presidente Nasser Al Khelaifi è pronto a renderlo l’allenatore più pagato al mondo.

Josep Guardiola

Il PSG offre dunque un contratto di 25 milioni a stagione; al momento i tecnici più stipendiati al mondo sono Diego Pablo Simeone e Pep Guardiola rispettivamente con 24 e 23 milioni a stagione. Nonostante la proposta monstre Zidane non ha ancora risposto perché vorrebbe capire se ci sono le possibilità di succedere a Didier Deschamps sulla panchina della nazionale francese. Al momento non circolano nomi di alternative all’ex allenatore del Real Madrid, non è da escludere la possibilità che alla guida dei parigini resti Pochettino.

