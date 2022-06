L’ex terzino della Fiorentina Marcos Alonso non vorrebbe rimanere al Chelsea ma il club non è d’accordo con una cessione

Secondo il Corriere dello Sport il Barcellona avrebbe telefonato a Marcos Alonso facendogli intendere di potergli offrire un contratto fino al 2025. Il terzino è tentato essendo legato solo fino al 2023 col Chelsea ma il club londinese non sembrerebbe volerlo lasciar andare.

Roman Abramovich

I Blues hanno cambiato proprietà ma Marina Granovskaia sarà ancora l’amministratrice delegata: costei sembra inflessibile nel chiedere 15 milioni per il terzino ma il Barcellona non avrebbe intenzione di spendere questa cifra. L’entourage del terzino ex viola quindi si è messo al lavoro per cercare di mediare col Chelsea per capire se è possibile abbassare le richieste.

