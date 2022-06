Il centrocampista offensivo del PSV Eindhoven Mario Gotze sembra essere riuscito a ricostruire la sua carriera ad alti livelli.

Il Milan ha cambiato ufficialmente proprietà oggi ma il club rossonero non smette di pensare anche al mercato: secondo i media tedeschi e precisamente sport1 sarebbe stato proposto Mario Gotze. Il centrocampista e all’occorrenza attaccante dopo essere entrato in un brutto periodo nel 2017 causato da soprattutto da una malattia riguardante il metabolismo, ora sembra essere tornato ad alti livelli.

Campione del mondo con la Germania nel 2014, ora gioca al PSV Eindhoven dove ha realizzato 36 goal in 77 partite pur non essendo un centravanti. Il tedesco ha 29 anni e un contratto fino al 2024 ma l’agente forte di una clausola rescissoria di4-5 milioni lo sta proponendo in giro; il Milan ci pensa, ma anche il Benfica del suo vecchio allenatore Schmidt.

