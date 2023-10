Massimo Ceccarini ha fatto il punto sui nomi seguiti dall’Inter sul mercato, menzionando anche la concorrenza del Milan

Nell’edutoriale che porta la sua firma su TMW, Massimo Ceccarini si concentra sull‘Inter e su tutti i nomi seguiti con interesse per quanto concerne il mercato.

MERCATO INTER– «Il club nerazzurro sta sondando il terreno in chiave futura su un po’ tutti i settori. A centrocampo si segue con interesse anche Soucek, Nazionale della Repubblica Ceca, che ha il contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo per un anno a favore della società.

Per ora solo un’idea. L’Inter non chiude le porte ad alcuna opportunità e come il Milan non ha certo abbandonato l’ipotesi Taremi del Porto.

Il centravanti iraniano, trattato nell’ultima sessione, a giugno si libererà a parametro zero e per questo a oggi rappresenta una grande occasione. L’Inter è ancora in corsa ma non è la sola. I prossimi mesi ci diranno se le porte si potranno aprire o meno»

