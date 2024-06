I nerazzurri sono stizziti per l’evolversi della situazione Calhanoglu ma non disperano e pensano ad eventuali alternative.

L’Inter attende di capire cosa ne sarà del futuro di Hakan Calhanoglu: i nerazzurri non vorrebbero privarsene in nessun modo ma al giorno d’oggi le società italiane non hanno la forza economica per dichiarare i giocatori incedibili. Marotta e Ausilio non ascolteranno offerte al di sotto del 60 milioni per il turco anche perché poi sarebbe complicato trovarne un sostituto.

Su Khephren Thuram c’è da tempo la Juventus che ha l’accordo col giocatore: i bianconeri potrebbero perdere a giorni Adrien Rabiot che ha appunto il contratto in scadenza il 30 giugno. Al momento il futuro di quest’ultimo non è chiaro ma Giuntoli si sta portando avanti con il figlio d’arte. Khephren potrebbe essere tentato dal giocare nella squadra per cui ha giocato anche il padre Lilian. La Juventus però deve chiudere il più in fretta possibile perché c’è sempre la possibilità che altre squadre si inseriscano. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, servono però 25 milioni di euro per strapparlo al Nizza mentre i bianconeri sperano di chiudere a 18-20 milioni più bonus. Su di lui potrebbe esserci anche l’Inter in caso di partenza di Calhanoglu verso il Bayern Monaco: i nerazzurri potrebbero sfruttare la carta Marcus Thuram. Il 9 si è ambientato alla grande all’Inter e potrebbe spendere belle parole col fratello.

