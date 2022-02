Mercato, ecco chi ha speso di più in Europa

Come riportato da Tuttomercatoweb, Dusan Vlahovic alla Juventus è l’affare più costoso della sessione di calciomercato appena terminata, considerando i movimenti che hanno coinvolto i club dei principali campionati europei. Il serbo ex Fiorentina, costato 70 milioni di euro più 10 milioni di bonus, supera abbondantemente Ferran Torres, passato al Barcellona.

Ecco la top 10 dei colpi più costosi di questa sessione di calciomercato invernale: al primo posto troviamo Dusan Vlahovic (dalla Fiorentina alla Juventus per 70 milioni di euro), poi Ferran Torres (dal Manchester City al Barcellona per 55 milioni di euro); Luis Diaz (nuovo rinforzo per Klopp a 45 milioni di euro); Bruno Guimaraes (dal Lione al Newcastle per 42 milioni di euro); Lucas Digne all’Aston Villa e Chris Wood al Newcastle (entrambi per 30 milioni di euro); Vitaliy Mykolenko (dalla Dinamo Kiev all’Everton per 23,5 milioni di euro); Rodrigo Bentancur (dalla Juventus al Tottenham per 19 milioni di euro). Chiudono la classifica Julian Alvarez, dal River Plate al Manchester City per 17 milioni di euro e Ricardo Pepi all’Augsburg per 16 milioni di euro.