Mercato Fiorentina, le parole del giornalista ed esperto Alfredo Pedullà sulle trattative di Gudmundsson e Jack Bonaventura

Sul canale Youtube di Passione Fiorentina, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha voluto parlare sia dell’affare Gudmundsson che sulle voci che vedono Bonaventura vicino alla Juventus.

«La Fiorentina puntava forte su Gudmundsson, ma non è riuscito a centrarlo. Non avevano un piano B perché erano considerati non all’altezza. Non ha funzionato il fatto che stavi trattando con una società che non aveva bisogno di vendere: hanno preso Vitinha per aggiungerlo a Gudmundsson e non per sostituirlo. Nessuno si è presentato con l’offerta giusta, e se la Fiorentina avesse pagato 30 loro avrebbero lanciato la cifra. Bonaventura C’è da capire la situazione visto che la Juventus si è mossa tramite Allegri che ha telefonato a Barone, dove prima della sfida con l’Inter il ragazzo ha spiegato che voleva andare alla Juve».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG