Mercato, il Milan raddoppia? Se arriva Fabregas, a Milanello anche il gioiellino del Como

Milan, stagione 2024-25 al bivio: risultati deludenti mettono in dubbio la posizione dell’allenatore. Addio a fine stagione? La società punta a un rilancio con un tecnico di spessore internazionale.

Il Milan si trova a un bivio cruciale nella stagione 2024-25. Con la squadra lontana dagli obiettivi prefissati, la posizione dell’attuale allenatore appare sempre più fragile. I risultati altalenanti in Serie A e l’eliminazione dalla Champions League hanno acceso i riflettori sulla panchina rossonera, con rumours che indicano un possibile addio a fine stagione. La società, storicamente abituata a puntare su tecnici di spessore internazionale, sembra intenzionata a voltare pagina per rilanciare il progetto sportivo. La distanza dal quarto posto, fondamentale per la qualificazione alla massima competizione europea, è un ostacolo che potrebbe segnare la fine di un ciclo, spingendo la dirigenza a valutare nuove opzioni per ridare slancio a un gruppo talentuoso ma in cerca di identità.

L’interesse del Milan per Cesc Fabregas: un nome che scalda i tifosi

In questo contesto di incertezza, tra i nomi accostati al Milan spicca quello di Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como. L’ex stella di Arsenal, Barcellona e Chelsea sta impressionando nella sua avventura in Serie A, dove ha portato il Como a una promozione storica e a una stagione solida tra le big del calcio italiano. Il suo stile di gioco, fatto di possesso palla e aggressività, piace alla dirigenza rossonera, che vede in lui un profilo giovane ma già capace di lasciare il segno. Fabregas, con il suo passato da giocatore di livello mondiale, porterebbe anche un carisma internazionale, un aspetto che il Milan considera fondamentale per competere ai vertici.

Diaw e il mercato: chi potrebbe seguire Fabregas a Milano

Se Fabregas dovesse approdare a Milanello, non arriverebbe da solo. Tra i nomi che potrebbe portare con sé c’è Assane Diao, talento emergente del Como che ha già dimostrato di poter incidere in Serie A. L’attaccante, con la sua velocità e il fiuto del gol, potrebbe essere un rinforzo interessante per il reparto offensivo rossonero, bisognoso di freschezza. Fabregas, che conosce bene le dinamiche del calcio europeo, potrebbe puntare su Diaw per costruire un Milan giovane e dinamico, in linea con la sua filosofia calcistica. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma il binomio Fabregas-Diaw fa già sognare i tifosi.

