Un Milan inedito per Allegri: cambio radicale in difesa e grande mossa a centrocampo, cosa bolle in pentola?

Milan 2025/26: il tecnico livornese disegna la squadra del futuro. Leao e Pulisic pilastri del progetto. Quali strategie per un Milan vincente?

Massimiliano Allegri potrebbe presto tornare sulla panchina del Milan, un’ipotesi che sta accendendo l’entusiasmo dei tifosi. L’allenatore toscano, già protagonista dello Scudetto 2011, è fermo dopo l’esperienza alla Juventus e rappresenta una scelta logica per un club in cerca di certezze. La stagione attuale ha messo in luce fragilità tattiche e caratteriali nella squadra di Paulo Fonseca e di Sergio Conceiçao. Allegri, con il suo pragmatismo e la capacità di gestire gruppi sotto pressione, potrebbe essere l’uomo giusto per invertire la rotta. La sua storia con i rossoneri e il curriculum da vincente lo pongono in pole position rispetto ad altri nomi circolati, come Antonio Conte o Maurizio Sarri.

I pilastri della rosa sotto la guida di Allegri

Se Allegri approdasse a Milanello, alcuni giocatori avrebbero il posto assicurato. In attacco, Christian Pulisic, Rafael Leao e Santiago Gimenez formerebbero un tridente di qualità: l’americano per la costanza, il portoghese per l’estro e il messicano per il fiuto del gol. A centrocampo, Tijjani Reijnders si è imposto come leader tecnico e dinamico, un profilo che piace al tecnico per la sua versatilità. In difesa, Strahinja Pavlovic potrebbe diventare una certezza al centro, ma sugli esterni e tra i pali emergono dubbi. Allegri, noto per costruire squadre solide, potrebbe spingere per innesti mirati, senza però stravolgere l’ossatura di un gruppo giovane e promettente.

Maignan e Theo via? Dentro Carnesecchi e De Cuyper

Le possibili partenze di Mike Maignan e Theo Hernandez aprono scenari di mercato intriganti. Per la porta, Marco Carnesecchi dell’Atalanta è il nome caldo: giovane, reattivo e già pronto per una big, sarebbe il profilo ideale per Allegri. Sul lato sinistro, con Theo attratto dall’estero, Maxim De Cuyper del Bruges potrebbe ereditarne il posto: rapido, tecnico e perfetto per un modulo a tre o a quattro. Con queste scelte, Allegri punterebbe a un Milan rinnovato, solido e competitivo, pronto a tornare ai vertici.

Leggi l’articolo completo Un Milan inedito per Allegri: cambio radicale in difesa e grande mossa a centrocampo, cosa bolle in pentola?, su Notizie Milan.