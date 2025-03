Milan, colpaccio a metà prezzo per giugno: l’incredibile proposta per il primo acquisto del futuro è pronta

Milan, colpaccio a metà prezzo per giugno. L’Indiscrezione svela il piano rossonero per un colpo a condizioni più che ottime.

Il Milan centra la seconda vittoria consecutiva in campionato, pur soffrendo. Il weekend di campionato che si chiuderà questa sera ha offerto ai rossoneri un assist importante per tornare in corsa per il quarto posto, distante ora solo 6 punti. Dal piazzamento finale dipenderà il futuro, come ad esempio quel sogno di mercato che aveva Maldini per il suo Milan, che, a giugno, potrebbe diventare realtà a determinate condizioni. Con il raggiungimento della qualificazione in Champions League, il club rossonero avrebbe maggiori risorse per rafforzare la squadra, puntando a colpi strategici che possano elevare ulteriormente il livello della rosa.

Al Milan a metà prezzo: pronto il colpaccio

Il mercato estivo sarà inoltre decisivo per sciogliere i molti dubbi che affollano Milanello. Dai rinnovi di contratto ancora non ratificati, passando per le cessioni, magari illustri, per rinnovare la rosa, e soprattutto arrivando agli acquisti. In tal senso, il club di Via Aldo Rossi potrebbe provare a chiudere un affare a un prezzo decisamente interessante, addirittura a metà prezzo. L’idea non è solo una semplice proposta, ma potrebbe concretizzarsi in un vero e proprio affare per il Milan, che sfrutterebbe al meglio le sue risorse per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Il Milan chiede lo sconto: il punto

Il Milan, alla ricerca di un rilancio dopo una stagione complicata, ha messo gli occhi su Riccardo Sottil, giocatore che ha vestito la maglia rossonera a seguito di un trasferimento a sorpresa nell’ultima sessione di mercato di gennaio. L’operazione, nata nelle ultime ore e conclusa in fretta, ha portato il giocatore a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto dal valore di circa 10 milioni di euro, cifra sulla quale si sta ora cercando di trattare. La società meneghina, preoccupata per le proprie finanze e desiderosa di ottimizzare gli investimenti in vista della prossima stagione, sta cercando di ottenere uno sconto sul riscatto di Sottil. Con l’obiettivo di consolidare la rosa senza gravare eccessivamente sul bilancio – scrive Milanlive.it – il Milan spera di poter chiudere l’operazione per una cifra ridotta, variabile tra i 5 e i 6 milioni di euro, a fronte dei 10 milioni iniziali. Tale intendimento si inserisce in una più ampia strategia di ottimizzazione delle risorse, vitale per un club che intende ritagliarsi un ruolo da protagonista non solo in Italia ma anche in Europa.

