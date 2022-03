Il club azzurro perderà alcuni protagonisti importanti. Il punto sulle trattative in uscita.

In corsa per lo scudetto e poi chissà. Il Napoli della prossima stagione potrebbe contare su nuovi protagonisti. Non solo la partenza di Insigne, che ha scelto il Canada. A fine anno saluteranno Castel Volturno anche Ospina, Ghoulam e Malcuit a fine contratto. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno c’è anche preoccupazione per il futuro di Fabian Ruiz e Mertens.

Lo spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 e sarà al centro delle trattative. Il regista non ha mai nascosto il desiderio di tornare in patria. Da capire se ci saranno offerte adeguate al valore del calciatore. Per Mertens continuano gli incontri e i dialoghi per il suo futuro. Secondo Tuttomercatoweb, questi dovrebbero essere gli ultimi mesi da calciatore del Napoli per il folletto belga diventato ormai idolo dei tifosi e simbolo della città.

