C’è un indizio social dietro la possibile trattativa tra i rossoneri e il calciatore del Club Bruges.

Una storia su Instagram e una canzone dal titolo “Maldini”. Infine il commento “Chi sa, sa”. Basta unire i puntini per avere chiara la situazione. Il calciatore olandese ex Ajax vuole il Milan e ha scelto il social più in voga del momento per comunicare le proprie intenzioni.

Noa Lang è un esterno d’attacco che gioca sulla fascia sinistra e ha nell’assist il suo colpo migliore. Sono ben 12 i suggerimenti per i compagni quest’anno nel campionato belga (27 le presenze totali). Un talento di 22 anni che piace al Milan per la sua duttilità (può giocare da falso nueve) e i margini di miglioramento. La valutazione? Circa 20 milioni di euro.

