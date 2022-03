La trattativa entra nel vivo. Ecco la conferma del noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. All’ordine del giorno la situazione che sta vivendo Alessio Romagnoli con il Milan. Il suo rinnovo con i rossoneri è fermo e al momento sembra più probabile un addio rispetto ad una permanenza a Milanello.

“L’ingaggio attuale di Romagnoli con il Milan non è contemplato come cifra dal futuro della società. La dirigenza gli ha fatto una proposta più bassa ma il giocatore sarebbe libero di andare altrove. La Lazio sta parlando concretamente con il giocatore e tra un mese e mezzo potrebbero firmare con la nuova società. Non ci sono ancora firme però“.

