L’esperto di mercato Fabrizio Romano sostiene che molti club si stanno interrogando per capire cosa comportano le sanzioni inflitte ad Abramovich ed al Chelsea.

Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato al podcast The Here We Go delle possibili mosse di mercato dell’Inter della prossima stagione. “Lukaku-Inter? Oggi, i protagonisti stanno cercando di capire fino a dove possono spingersi. C’è davvero il rischio che il Chelsea stia fermo e questa situazione è uno shock sul mercato internazionale. L’Inter sta lavorando forte su Bremer”.

Bremer

“Il Bayern Monaco ha mandato i suoi scout più volte in Italia a seguire il giocatore, l’Inter però resta al lavoro e pensa ai contorni dell’affare. È la priorità in difesa. In attacco la priorità è Scamacca, a centrocampo invece Frattesi. Per Scamacca l’Inter è molto forte e convinta. Sono i due nomi principali sicuramente. Su Dybala si parla tanto di Inter e altri club, ma prima bisogna aspettare il passaggio tra il giocatore e la Juve“.

