Il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso il suo parere sulla vicenda Paulo Dybala e sul rinvio del summit previsto con la Juventus.

Enzo Bucchioni ha parlato della situazione Dybala sul TMW. “La Juve ha scaricato Dybala e non da oggi: ormai è tutto abbastanza chiaro. Resta da capire se l’obiettivo è dimostrargli che non è più centrale nel progetto bianconero, ora è solo uno dei tanti, magari per convincerlo a firmare un contratto ridimensionato rispetto agli otto milioni dell’autunno scorso, oppure l’intenzione è di lasciarlo libero”.

Arrivabene Nedved

“Un giocatore può essere più o meno valido, i piani tecnici ed economici possono variare, ma se Dybala si libera a zero fossi John Elkann non sarei particolarmente felice dei miei manager. L’argentino vale pur sempre cinquanta milioni e la strategia più giusta, ma già da mesi, sarebbe stata quella di rinnovare per poi venderlo. Perdere un giocatore di questo livello a parametro zero è una sconfitta clamorosa”.

