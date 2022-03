La Juventus pensa di esercitare il diritto di riscatto per Alvaro Morata ma non ai 35 milioni pattuiti con l’Atletico Madrid.

Chi pensava che l’arrivo di Dusan Vlahovic chiudesse le porte ad Alvaro Morata si sbagliava, anzi lo spagnolo ha addirittura beneficiato dell’arrivo del serbo. L’ex Fiorentina ha tolto responsabilità soprattuto in zona goal all’ex Real Madrid che non ha ridotto il suo minutaggio offrendo prestazioni addirittura migliori rispetto alla prima metà della stagione.

Dusan Vlahovic

Secondo As questo avrebbe convinto la Juventus ad esercitare l’opzione per acquistare tutto il suo cartellino di proprietà dell’Atletico Madrid, cosa impensabile solo qualche settimana fa. Gli accordi prevedono il versamento da parte dei bianconeri di 35 milioni di euro per il riscatto di Morata, cifra che però la Juventus ritiene esagerata, motivo per cui tenterà di chiedere uno sconto ai madrileni.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG