Nella finestra invernale di calciomercato il Newcastle offrì cifre elevatissime per tentare di acquistare Osimhen e Fabian Ruiz.

Il Corriere dello Sport svela un clamoroso retroscena di mercato. Il Newcastle, appena diventato proprietà del fondo saudita PIF, in passato accostato anche all’Inter, avrebbe offerto 100 milioni di euro per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen e circa 50 milioni per Fabian Ruiz.

Se il centrocampista spagnolo rifiutò perché non attirato dalla destinazione, in caso di partenza preferirebbe un ritorno in patria o comunque un club di più alto profilo, per il nigeriano potrebbe essere stata la proprietà del Napoli a fermare tutto sul nascere, per non rompere l’ingranaggio a metà stagione. Si teme infatti che il club inglese possa in estate tornare alla carica sull’ex Lille con cifre ancora più elevate.

