Il patron del Getafe Angel Torres ha confermato l’esistenza di una trattava avanzata per il terzino Olivera.

La radio spagnola Cadena Ser ha intervistato Angel Torres, il presidente del Getafe, club iberico che milita in Liga. Il massimo dirigente ha parlato del terzino sinistro Olivera in questi termini: “Mathias Olivera ha rinnovato con la condizione che con un’offerta conveniente l’avremmo lasciato partire. Sicuramente non resterà qui per tutta la vita. Credo che il suo trasferimento in Italia sia in una fase molto avanzata”.

Il club in questione molto probabilmente è il Napoli che dovrebbe aver già raggiunto l’accordo per il terzino sinistro, ruolo scoperto nella rosa azzurra da diverse stagioni. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 25 milioni ma il Napoli potrebbe assicurarselo per una cifra leggermente inferiore; su di lui ha provato l’inserimento anche la Juventus, ma ad ora Olivera sembra destinato al club di De Laurentiis.

