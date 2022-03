Domani sera al “Grande Torino” la sfida di campionato. Sarà l’ultima volta contro?

Bremer e l’Inter per l’ultima volta contro? Il Corriere dello Sport dipinge uno scenario noto a molti addetti ai lavori. Il centrale del Torino, che domenica sera dovrà marcare Edin Dzeko, potrebbe indossare il nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Tra l’Inter e il giocatore ci sarebbe già un accordo di massima. Ora serve trovare la quadra con il Toro.

La valutazione che fa il Torino del suo centrale (25 milioni di euro) non spaventa l’Inter. Urbano Cairo è un osso duro sul tavolo delle negoziazioni ma sa che perderà a giugno il suo calciatore migliore. Ad Appiano Gentile potrebbe fargli spazio De Vrij, il cui contratto scade tra un anno e ha davanti a sé l’ultima chance per un nuovo ricco accordo all’estero. Bremer non vede l’ora di giocare nell’Inter ma, da vero professionista, aiuterà il Toro a raggiungere gli obiettivi stagionali. A partire da domenica sera contro la “sua” Inter.

