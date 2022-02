L’Inter continua a lavorare sotto traccia per l’argentino ma valuta anche le alternative: ecco i nomi.

Il mercato dell’Inter entra nel vivo e non può prescindere dall’acquisto di un nuovo attaccante. Tra occasioni e sogni, ciò che conta per i nerazzurri è reperire l’uomo dai 20 gol che possa far uscire dalla crisi la squadra campione d’Italia. Gianluca Scamacca è il preferito e l’uomo più vicino a vestire il nerazzurro. Le parole di Marotta vanno proprio in quella direzione: un attaccante giovane e ambizioso, pronto a raccogliere l’eredità di Dzeko.

Il sogno nerazzurro si chiama però Paulo Dybala. Il calciatore non ha ancora trovato un accordo con la Juventus e Marotta le tenterà tutte pur di portarlo a Milano. I continui infortuni e le commissioni chieste dall’agente del calciatore Antun, sono elementi a favore dell’Inter.

di Riccardo Amato

