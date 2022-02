L’attaccante brasiliano è sul mercato: i nerazzurri ci pensano per puntare con decisione all’Europa.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’Inter è sulle tracce di Gabriel Jesus del Manchester City. Il club inglese sta pensando a un rinnovo dell’attaccante (il contratto scade nel 2023) ma ad oggi le trattative non sono ancora decollate. L’attaccante brasiliano guadagna circa 5.5 milioni di euro a stagione, una cifra in linea con la politica nerazzurra.

I nerazzurri, che cercano un partner offensivo per Gianluca Scamacca, sognano il grande club per avvicinarsi alle big del calcio europeo. Gabriel Jesus ha tutto per stupire in nerazzurro. Quest’anno non sta giocando ai suoi livelli ma la sua esperienza internazionale farebbe comodo a una squadra che vuole rilanciarsi in Champions League come l’Inter.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG