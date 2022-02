Le strategie del club nerazzurro, che deve monitorare i conti e ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione.

Nella lista dei possibili partenti in casa Inter c’è anche il nome di Stefan de Vrij. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, il regista della difesa interista può partire in estate. Il suo contratto scade nel 2023 e Raiola sta già cercando dei club interessati al suo assistito.

I nerazzurri, che tengono d’occhio Bremer del Torino, hanno un accordo con il procuratore di de Vrij per non lasciar partire il giocatore a parametro zero. In attesa di ricche offerte dall’estero, l’Inter inizia a pensare alla difesa della prossima stagione. Le recenti amnesie del calciatore ex Lazio hanno spalancato le porte del mercato. Questi potrebbero essere per de Vrij gli ultimi mesi con la maglia nerazzurra.

