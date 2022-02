Il calciatore croato ascolterà la proposta del club nerazzurro: le parti sono sempre più vicine.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Ivan Perisic e l’Inter sono più vicini. L’esterno croato, dopo aver compreso che non arriveranno grosse offerte da Premier o Bundesliga, si è convinto a proseguire i discorsi con l’Inter. Il calciatore continua a chiedere un triennale da 6 milioni di euro a stagione. La risposta dell’Inter è leggermente diversa.

Per continuare a macinare chilometri sulla fascia serve il “sì” alla proposta di 5 milioni di euro (facilmente raggiungibili con i bonus) per i prossimi due anni. Un accordo che sembra ormai alla portata. L’Inter non dovrà tornare sul mercato e avrà insieme a Gosens una coppia di laterali di alto livello.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG