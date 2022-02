C’è una nuova pretendente nella corsa al Gallo, a pochi mesi dall’inizio del calciomercato.

C’è anche l’Atalanta su Andrea Belotti. È questa la novità delle ultime ore che mette in crisi il Milan, avanti sul calciatore ma solo sulla carta. La Dea sta pensando a una piccola rivoluzione in attacco e vorrebbe convincere il centravanti di Calcinate a vestire il nerazzurro di Bergamo.

Ora il Milan dovrà decidere se affondare il colpo o se lasciar passare i bergamaschi. Un duello che in casa Milan avrebbero volentieri evitato. Ora la palla passa al calciatore, che non ha mai nascosto la sua simpatia per i colori rossoneri ma che allo stesso tempo sceglierà la piazza migliore per il suo rilancio. Il Milan è avvisato.

