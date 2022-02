I rossoneri puntano su Seko Fofana, centrocampista ex Udinese ora al Lens in Ligue 1.

Nuova indiscrezione di mercato a tinte rossonere. Secondo quanto riportato da Il Milanista, si registra a Casa Milan un nuovo tentativo per Seko Fofana. L’ex Udinese sta trovando con continuità la via del gol (sono ben 9 in stagione) ed è un leader del Lens. Caratteristiche che piacciono ai rossoneri, pronti a un’offerta.

Sponsorizzato in società da Massara, ds del club rossonero, Fofana darebbe sostanza a un centrocampo che ha vissuto negli ultimi anni parecchi alti e bassi. Il calciatore, ceduto in Francia per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ha una valutazione attorno ai 15-18 milioni. Il Milan ci pensa in vista della prossima stagione, quando probabilmente non avrà più tra le sue fila Franck Kessié.

