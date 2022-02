C’è fermento attorno al nome di Paulo Dybala che in queste settimane prenderà una decisione sul suo futuro.

Sono giorni decisivi per Paulo Dybala che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. La Juventus dovrebbe incontrare il giocatore entro fine mese per ribadirgli la secondo offerta fattagli, circa 8 milioni a stagione. Se il giocatore resterà fermo sulla sua richiesta iniziale di 10, la separazione sarà inevitabile.

Giuseppe Marotta

Secondo il quotidiano spagnolo Sport, nonostante l’argentino abbia moltissime richieste dalla Premier League, Arsenal e Tottenham su tutte, oltre ad una dell’Inter, potrebbe preferire giocare al Barcellona. La Joya arriverebbe a parametro zero dopo la rottura con la Juventus; i nerazzurri per sconfiggere la concorrenza estera si affidano all’amicizia che Beppe Marotta ha con Dybala. Ma appare difficile pensare che il club di Zhang possa offrire più di 7/8 milioni di ingaggio annuo.

