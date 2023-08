Niccolò Ceccarini ha fatto il punto del mercato dell’Inter e dello stato della trattativa col Monza per Carlos Augusto: le parole

Nell’editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini pone l’accento sul mercato dell’Inter e la trattativa col Monza per Carlos Augusto, con gli ultimi aggiornamenti:

CARLOS AUGUSTO- L’Inter ha preso Carlos Augusto e ha l’intesa con l’Union Berlino per Gosens. Un’operazione molto rapida quella dei nerazzurri, che hanno deciso di affondare subito il colpo. Un affare per sistemare la fascia sinistra con un giocatore che nell’ultima stagione in serie A ha fatto davvero molto bene con la maglia del Monza. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 12-13 milioni di euro. Saluta così Gosens, che nelle prossime ore si trasferirà in Bundesliga.

ATTACCO- A tenere banco in casa nerazzurra è soprattutto la questione attaccante. L’Inter nell’ultimo periodo ha sondato vari profili per sistemare la casella lasciata vuota da Lukaku. Balogun era una prima scelta ma i costi allo stato attuale sono giudicati troppo alti. L’Inter ha così portato avanti anche i discorsi relativi a Beto e Taremi ma anche qui il club azzurro ha riscontrato difficoltà. Dopo aver pensato ad Arnautovic ora c’è l’dea Choupo-Moting, attualmente in forza al Bayern Monaco. La situazione è tutta in divenire

