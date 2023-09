Il giovane talento dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, accostato in passato all’Inter, ha parlato così del suo futuro

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia U21, Tommaso Baldanzi ha parlato anche del suo futuro in ottica calciomercato. Il talento dell’Empoli è ancora nel mirino dei dirigenti dell’Inter. Nel suo discorso, cita il percorso fatto da Asllani.

LE PAROLE – «A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno poi avuto la fortuna di andare in grandi squadre. Io sono molto contento di essere rimasto a Empoli sapendo che sarebbe arrivata l’annata della ‘consacrazione’: questo è l’anno più difficile e ci tengo a fare bene e raggiungere l’obiettivo di squadra, ma spero ovviamente di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso. Servirà lavorare bene. Sono sempre stato abbastanza sereno: non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate».

L’articolo Mercato Inter, Baldanzi: «Spero di fare il tipo di percorso di Asllani» proviene da Inter News 24.

