L’agente di mercato, Federico Pastorello, ha espresso il proprio giudizio sull’arrivo di Pavard all’Inter e sulle favorite allo scudetto

Intervistato da Sport Mediaset, Federico Pastorello ha detto la sua sull’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. L’agente si sbilancia sulle favorite allo scudetto.

FAVORITE ALLO SCUDETTO – «Per lo Scudetto in pole position ci sono le milanesi, seguite dalla Juve che potrà concentrarsi sul campionato. Subito dopo ci sono le romane e il Napoli. La Roma ha fatto un grande mercato e con l’arrivo di Romelu Lukaku i giallorossi sono da quarto posto, mi aspetto una grande stagione dalla squadra di José Mourinho».

SU PAVARD – «La difesa è stata la grande protagonista dello scorso anno dell’Inter. Il reparto difensivo è stato a lunghi tratti la forza del club nerazzurro. Con le conferme che ci sono state e l’arrivo di Benjamin Pavard penso che l’Inter abbia ancora la difesa più forte del campionato italiano».

SUI SORTEGGI CHAMPIONS – «Le favorite sono sempre le stesse. La Champions è una competizione che si vince attraverso la storia e l’abitudine a giocare certe gare. E per me il Real Madrid è la squadra più abituata a vincere questo trofeo in assoluto. Poi c’è ovviamente il Manchester City, che ha la squadra più forte per organico guidata dal tecnico più forte al mondo. L’Inter nei gironi è stata fortunata, il Milan invece ha pescato un girone di ferro. Il compito dei rossoneri sarà duro. Lazio e Napoli hanno gironi abbordabili come quello dell’Inter».

L’articolo Pastorello: «Con Pavard l’Inter ha la difesa più forte della Serie A» proviene da Inter News 24.

