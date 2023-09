L’ex calciatore del Napoli, Roberto Sosa, ha voluto dire la sua sull’inizio del campionato e sulle favorite allo scudetto

Roberto Sosa è intervenuto ai microfoni di Tele A per parlare del campionato di Serie A. Ecco le favorite allo scudetto secondo lui tra Inter, Milan e Napoli.

LE PAROLE – «Dopo tre giornate vedo Inter, Milan e Napoli. L’Inter sta molto bene e non è solo Thuram. Io rispetto molto i tifosi, ma dopo questa prima sconfitta non partecipo al gioco al massacro del colpevole. Magari il Napoli sta cambiando un po’, l’anno scorso lo paragonavo all’Arsenal come gioco forse ora è da paragonare al Liverpool ma solo per il primo tempo che è stato straordinario. Nel secondo è calato, ma per far capire vi faccio questo esempio perché sarà una squadra ancora più aggressiva in pressione»

L’articolo Sosa: «Favorite allo scudetto? Oltre all’Inter vedo queste due squadre» proviene da Inter News 24.

