L’obiettivo del mercato Inter Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio tra Torino e Fiorentina

Ai microfoni di Sky Sport, l’obiettivo del mercato Inter Alessandro Buongiorno parla così dopo il pareggio a reti bianche del suo Torino contro la Fiorentina nella 27^ giornata di Serie A.

PARTITA – «Questa è stata una partita dura, con tanti contrasti, tante palle lunghe, ma ci eravamo preparati. Sono contento di essere tornato in campo e del clean sheet, dobbiamo continuare a lavorare così. Se puntiamo all’Europa Assolutamente. Ci proveremo fino all’ultimo, daremo tutto. Sono convinto che facendo partite così, andremo bene»

NAZIONALE E SPALLETTI – «Infatti non vedevo l’ora di tornare per far vedere a Spalletti che ci sono, anche per marzo posso dare una mano. Bisogna continuare a lavorare e a migliorarsi per arrivare pronti all’Europeo»

